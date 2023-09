La mauvaise nouvelle est tombée pour les Milanais

L'AC Milan et l'Inter Milan joueront à l'avenir leurs matchs dans leur propre stade. Dimanche, il a été annoncé que Milan allait collaborer avec Studio Manica pour la construction d'un nouveau stade qui lui sera propre. Un tel projet n'était pas envisagé jusqu'à récemment.

Il y a quelques années, il est devenu évident que tant Milan que l'Inter quitteraient le légendaire Stadio Giuseppe Meazza. Initialement, l'idée était de démolir le stade pour ensuite construire un nouveau temple du football autour de cet emplacement. Il semble même qu'un projet ait été élaboré à cet effet. Cependant, cette idée a finalement été abandonnée en raison de l'opposition d'une commission régionale du patrimoine.

Par conséquent, l'Inter et le Milan ont dû élaborer un nouveau plan. Le concepteur choisi par ce dernier club a confirmé qu'il entreprendra les premières étapes à court terme. La Gazzetta dello Sport rapporte que la construction du nouveau stade débutera en 2025, et les travaux prendront environ quatre ans.

Le stade sera situé un peu plus à l'extérieur du centre-ville de Milan. On s'attend à ce qu'il puisse accueillir environ soixante-dix mille personnes et qu'il se compose de deux anneaux. Le Stadio Giuseppe Meazza, partagé par l'Inter et le Milan depuis 1947, continuera d'être utilisé jusqu'à cette date.