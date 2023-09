En 6 rencontres dirigées à la tête des Diables Rouges, Domenico Tedesco a déjà glané certains résultats. Au micro de la RTBF, il a débriefé sur la victoire de ce mardi soir face à l'Estonie (5-0).

Tedesco a vu une certaine réaction chez ses hommes, après le match médiocre réalisé samedi dernier en Azerbaidjan (victoire 0-1).

"On a été plus tranchant, dans tous les domaines, que samedi. On a marqué rapidement, ça aide beaucoup contre un bloc bas. On s’est procuré plein d’opportunités, mais on aurait pu marquer plus. On doit donc améliorer notre efficacité. On n'aura peut-être pas autant d'occasions dans des plus 'grands' matches."

"Ma conclusion à chaud, c'est qu'on doit faire preuve de plus de réalisme. Tout n’était pas mauvais samedi... et tout n’était pas parfait ce soir", a expliqué le sélectionneur national.

Il reste encore du travail, donc. Mais il y a certainement des pistes encourageantes. Ce qui est sûr, c'est que l'Italo-Allemand ne va pas quitter les Diables dans un futur proche. Pas pour l'Allemagne, qui vient de virer Hansi Flick, ni pour personne d'autre.

"Je suis très heureux de mes six premiers matches avec l'équipe nationale belge. Si l'Allemagne m'appelle ? J'aime les Diables Rouges, j'aime être le coach de la Belgique. Rien ne changera si on m’appelle", a assuré Tedesco.