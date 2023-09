"On a oublié Romelu Lukaku, son remplaçant est bien meilleur"

Romelu Lukaku a commencé à faire les beaux jours de José Mourinho à l'AS Rome. Une situation qui arrange finalement tout le monde, puisque l'Inter semble heureuse de se retrouver sans lui.

Ce fut l'une des sagas de l'été, mais Romelu Lukaku a finalement rejoint l'AS Rome et José Mourinho. Une situation qui arrange finalement tout le monde, alors que le Diable Rouge était proche de se retrouver en Arabie Saoudite, par défaut.

Buteur ce week-end, Lukaku a déjà reçu les éloges de son nouvel entraîneur, José Mourinho. "Ils n'ont aucune raison d'être en colère à l'Inter. Ils ont gagné le derby de Milan 5-1, ont une équipe extraordinaire avec beaucoup d'attaquants. Ils devraient plutôt être heureux pour moi, leur ancien entraîneur. J'avais besoin de Romelu" avait déclaré le Special One.

Si on se réjouit de son arrivée dans la capitale, on se réjouit également de son départ dans le nord du pays. Légende italienne avec 400 rencontres de Série A, dont 38 pour l'Inter Milan et 161 à l'AS Rome, l'ancien attaquant Antonio Cassano y est allé fort concernant l'ancien de Chelsea. Il est heureux de ne plus voir Lukaku à l'Inter, son club de cœur en Italie.

"Marcus Thuram nous a fait oublier Lukaku. Il est bien meilleur que le Belge" a lancé Cassano dans l'un de ses lives Twitch. Après quatre rencontres, l'AS Rome compte quatre points et figure à la 12e place. Avec quatre succès de rang, l'Inter est en tête de cette Série A.