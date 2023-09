Enorme coup dur pour cette ancienne star de Pro League

Malgré son âge, Perisic est encore un joueur très important dans la rotation à Tottenham.

Si dans le système du nouveau coach Ange Postecoglou, le Croate n'est plus titulaire, il est rentré en cours de match à l'issue des 5 premières rencontres de Premier League, donnant un assist. Il a également donné un assist lors de la défaite en Carabao Cup face à Fulham.

Tottenham a communiqué ce mercredi une bien mauvaise nouvelle : Perisic s'est déchiré les ligaments croisés du genou droit. S'il rejoue, ce ne sera pas avant la fin de la saison.

We can confirm that Ivan Perisic has suffered a complex Anterior Cruciate Ligament (ACL) injury in his right knee.



The experienced Croatia international sustained the injury in non-contact training and will undergo surgery.



Wishing you well in your recovery, Ivan 💪 pic.twitter.com/U9BMv2U7Kb