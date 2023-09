Lunaire : l'arbitrage belge bientôt...en grève ?

Lundi prochain sera un jour très important pour les arbitres belges. La Pro League étudiera en effet le plan stratégique qui lui a été présenté par le Département d'arbitrage.

Le Département de l'Arbitrage demande une somme conséquente aux clubs belges. A savoir plus d'un million d'euros en guise de contribution complémentaire, pour chaque saison comprise dans le plan quadriannuel présenté. Les représentants se rendront ce lundi à Louvain dans le cadre de l'Assemblée Générale de la Pro League.

Le plan est composé notamment : d'une formation supplémentaire au VAR, une mise à jour de la technologie des lignes d'hors-jeu, une augmentation du nombre d'arbitres semi-professionnels (passant de 12 à 16).

Comme l'explique un article du Nieuwsblad, l'une des questions centrales de ce nouveau plan est l'augmentation et l'indexation des salaires des arbitres. Ce sera en tout cas la plus coûteuse : un supplément de 734 400 euros par saison est évoqué et demandé à la Pro League.

Sans rentrer dans les détails, cela permettrait une augmentation de l'indemnité perçue par les arbitres - en plus du salaire -, mais aussi par les officiels au VAR et assistants au VAR, qui gagnent actuellemement 450 et 200 euros bruts par match - l'une des rémunérations les plus basses d'Europe.

Le Nieuwsblad ajoute que les salaires n'ont pas été indexés depuis 2020, la dernière augmentation datant de 2013. En l'absence de nouvelles positives, le journal flamand avance qu'une grève du personnel arbitral est à craindre...