🎥 Loïs Openda inspiré et décisif face au Bayern Munich !

Ce samedi de Bundesliga se clÎturait avec l'affiche entre le RB Leipzig et le Bayern, pour le compte de la 6e journée.

Le RB Leipzig accueillait le Bayern Munich, qui avait une revanche à prendre de la Super Coupe perdue sur son terrain face au Roten Bullen.

Mais les locaux mettaient à nouveau les choses au clair et menaient de deux buts à la pause. Titulaire, Loïs Openda ouvrait le score (20e) avant d'offrir le second but six minutes plus tard, en remisant de la tête devant le but où Castello Lukeba conclut d'une reprise de volée.

Le Belge se voyait refuser un pénalty juste avant le repos suite à une faute de Sven Ulreich dans la surface, mais le Diable était finalement signalé hors-jeu.

Après le repos, Harry Kane (57e) relançait le match sur pénalty suite à une main de Benjamin Henrichs. Les Bavarois égalisaient ensuite via Leroy Sané (70e) d'une lourde frappe qui faisait mouche.

Le score ne bougeait plus, le Bayern Munich revient de loin et a su profiter de la baisse de rythme du RB pour sauver un point.