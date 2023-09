Charles De Ketelaere privé de l'un des matchs de la saison ?

Selon de nombreuses sources italiennes, Charles De Ketelaere serait très incertain pour le match contre la Juventus. Il souffrirait d'une blessure musculaire au quadriceps de la jambe gauche. Il s'est blessé lors du match contre l'Hellas Vérone, ce mercredi.

Le Belge devrait encore passer des examens complémentaires pour savoir s'il peut ou non jouer contre la Vieille Dame.

De Ketelaere semble renaître cette saison, après une année très compliquée à l'AC Milan. En 7 matches, il est déjà à 2 buts et 2 passes décisives.

