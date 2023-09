Miron Muslic voit son Cercle vaciller : "Je le savais..."

Le Cercle n'y arrive plus. Les Brugeois se sont inclinés ce vendredi soir face à la lanterne rouge, le KV Courtrai (2-1). Les hommes de Miron Muslic restent sur un inquiétant 0/9 en championnat.

Dans sa réaction d'après-match, Muslic regrettait le déroulement de la rencontre. "Pourtant, nous sommes arrivés à la mi-temps sans trop de dégâts et après cela, j'ai trouvé que nous étions meilleurs. Le premier but de Courtrai est une erreur individuelle de notre part. Nous avons été punis sans pitié. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour revenir à 2-2 et nous étions tout près du but."

"La série brugeoise inquiète, mais pas l'Autrichien, qui voit le Cercle réagir et entrevoir des résultats meilleurs. Nous avons perdu trois fois de suite, mais il ne faut pas oublier qu'avant cela, nous avions aussi gagné trois fois de suite. Cela comprenait des matches difficiles au Standard et à Saint-Trond. Nous devons maintenant retrouver cette dynamique le plus rapidement possible."

"Je savais depuis un certain temps que le mois de septembre serait un mois difficile pour nous et cela s'est vu. Je suis heureux que le mois de septembre soit derrière nous", a conclu Muslic, qui devra se reprendre la semaine prochaine face à OHL. La trêve internationale devrait arriver à point nommé pour les Groen en Zwart.