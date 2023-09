Rencontre spectaculaire pour la première d'Amir Murillo (ex-Anderlecht) et Gennaro Gattuso

Monaco et Marseille se croisaient à l'occasion de la 7e journée de Ligue 1.

Ce samedi de Ligue 1 se clôturait avec un choc entre l'ASM et l'OM au Stade Louis II, la première de Gennaro Gattuso sur le banc Phocéen.

La partie a tenu toutes ses promesses et débutait fort avec un but de Ndiaye dès la première minute de jeu, auquel répondait Akliouche qui égalisait quelques minutes plus tard (8e).

Gigot remettait ensuite l'OM aux commandes dix minutes après le but monégasque, avant que Balogun (23e) n'égalise pour les locaux.

Après une première période très ouverte, la demi-volée d'Akliouche (52e) mettait l'ASM aux commandes. Ce dernier inscrivait le dernier but de la rencontre et fixait le score final d'une rencontre animée et riche en buts, qui avait également une légère saveur belge avec Chancel Mbemba et la première titularisation d'Amir Murillo (ex-Anderlecht), alors que le jeune Noam Mayoka-Tika est resté sur le banc côté Phocéen.

En face, Eliot Matazo et l'ancien Brugeois Krepin Diatta sont montés au jeu.