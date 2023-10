La réaction très modeste de Will Still après son superbe début de saison avec Reims

Will Still réalise toujours autant de bonnes choses au Stade de Reims. Tombeurs de Lyon ce dimanche, les Rémois sont 3e de Ligue 1.

Après cette belle victoire (2-0), Reims compte 13 points en 7 matchs. Un total qui leur permettait de s'installer à la seconde place du classement, avant que Brest ne repasse devant après son match nul face à Nice (0-0).

Après la victoire de Reims et le bon début de saison, Will Still se montrait assez modeste. "Cette deuxième place (avant le match de Brest), c'est un peu anecdotique à ce moment de la saison, mais c'est forcément top", a déclaré le coach belge selon L'Equipe.

"Pour l'instant, le classement ne veut rien dire. On reste bien les pieds sur terre, on est tranquille pour préparer la semaine à venir et faire un gros match contre Monaco. Les joueurs ont juste la fierté et l'ego de gagner le prochain match. Tout le monde a envie de tirer dans le même sens."