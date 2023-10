Arthur Vermeeren : "On donne trop d'importance à l'âge"

Le milieu de terrain de 18 ans était confiant en conférence de presse, à la veille d'affronter le Shaktar Donetsk.

Ce mercredi, le Royal Antwerp défiera le Shaktar Donetsk lors de la deuxième journée de la phase de poules de Ligue des Champions. Avant cette rencontre, le jeune Arthur Vermeeren s'est exprimé ce mardi en conférence de presse.

"Nous ne sommes pas sous pression en Ligue des Champions. Ces matchs méritent une attention particulière mais nous sommes motivés à être les plus performants."

Du haut de ses 18 ans, le jeune milieu de terrain est déjà déterminant dans le jeu du champion de Belgique en titre. "Je comprends que les gens en parlent, mais on donne parfois trop d'importance à l'âge dans le football. Peu importe mon âge, je ne vais pas me comporter différemment des autres joueurs."

Après la première défaite inaugurale contre le Barça, le Great Old doit donc réagir. "Ce ne sont pas les matches les plus agréables, car on joue pour gagner, mais on peut en apprendre beaucoup, surtout en tant que jeune. Tout le monde a vu à quel point ça allait vite, par moments. Nous avons beaucoup à en apprendre en tant qu'équipe."