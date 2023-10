Du rêve au cauchemar pour Teddy Teuma face à Monaco

Reims s'est lourdement incliné face à Monaco. En plus de cela, Will Still a perdu son maître à jouer Teddy Teuma.

0-3 après 50 minutes : le Stade de Reims est tombé sur un os en défiant Monaco. Les hommes de Will Still ont ensuite réduit l'écart sur penalty via Teddy Teuma (son quatrième but en huit matchs de Ligue 1) mais n'ont pas pu continuer sur leur lancée pour inquiéter les Monégasques en fin de match. "La seule différence, c'est l'efficacité dans les seize mètres. On s'est créé des occasions, mais on les gaspille. Sur leur première vraie situation, une équipe de très haut niveau comme Monaco nous fait très mal" déclare le T1 rémois en après-match. Still a ensuite vu Teddy Teuma sortir sur blessure. Selon l'équipe, l'ancien de l'Union Saint-Gilloise a été victime d'une entorse à la cheville. Une blessure qui pourrait le priver des matchs de Malte face à l'Italie et l'Ukraine dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2024.