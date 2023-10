Witsel désigne le meilleur Diable de la génération dorée : "C'était le plus fort de nous tous"

Axel Witsel n'est plus Diable Rouge, mais était l'un des porte-étendards de la génération dorée. Alors qu'Eden Hazard vient de prendre sa retraite, le joueur de l'Atlético Madrid lui a rendu hommage.

Au moment de se rappeler de la génération dorée des Diables Rouges qui a terminé 3e de la Coupe du Monde en Russie 2018, Axel Witsel ne sera peut-être pas le premier nom qui viendra à l'esprit de tout le monde. Le rôle de métronome de Witsel dans l'entrejeu était parfois mésestimé, voire décrié.

"C'était notre moment, en Russie, en 2018. Nous étions à un très haut niveau, nous avons atteint les demi-finales. Après ça, c'était un peu plus compliqué", reconnaît Witsel dans une interview avec AS. Depuis, plusieurs Diables ont arrêté, dont Eden Hazard.

Hazard, le meilleur de la génération dorée

"Eden, pour moi, c'est un frère. On a joué ensemble en sélection pendant des années. Il a eu une carrière fantastique. Ca a été plus difficile ces dernières années, ces deux dernières années lui ont coûté beaucoup", regrette Axel Witsel.

"Quand un joueur se blesse beaucoup, mentalement, c'est difficile. Et à la fin, tu dois te sentir bien pour avoir envie de continuer, de t'entraîner tous les jours. Bien dans la tête et dans le corps", conclut l'ex-Diable. "Qui était le meilleur de la génération dorée ? C'est difficile à dire, mais je dirais Eden. Et Kevin De Bruyne".