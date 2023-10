Divock Origi démoli en Angleterre : "Le pire transfert de la saison"

Le transfert de Divock Origi à Nottingham Forest ne se passe pas comme espéré. L'ancien de Liverpool n'a pas encore été titularisé une seule fois.

De supersub à Liverpool à réserviste inefficace à Nottingham Forest : le retour de Divock Origi (28 ans) en Premier League ne se passe pas comme prévu. Après une saison catastrophique à l'AC Milan, l'ancien joker de luxe des Reds espérait se relancer en Angleterre, mais n'a pas encore été titularisé une seule fois.

Les critiques n'ont pas tardé à pleuvoir le concernant. L'analyse d'ESPN Don Hutchison n'y va pas de main morte concernant le Diable Rouge : "Le pire, voire le plus inutile transfert de la saison est celui de Divock Origi. Il n'a pas joué pour Milan, et c'était prévisible qu'il ne joue pas ici non plus", estime-t-il.

Origi a pourtant joué à l'AC Milan : 36 matchs, pour 2 buts seulement, et ce malgré de nombreuses titularisations. Le Belge est très clairement sur la pente descendante, et va devoir convaincre Nottingham Forest qu'il est encore le joueur capable d'inscrire des buts décisifs, comme à Liverpool...