Le PDG de l'Inter préface le retour de Lukaku : "Ce n'est pas le premier qui dit vouloir rester mais pense le contraire"

La conférence de presse donnée par Romelu Lukaku lors de la trêve internationale n'a pas été bien accueillie par l'Inter. Le Diable a promis qu'il dirait la vérité sur tout le feuilleton des transferts de cet été. En attendant, Giuseppe Marotta, PDG de l'Inter, a déjà mis les choses sur les rails.

Romelu Lukaku doit se rendre à l'Inter avec l'AS Roma, le week-end prochain. Et on lui a déjà promis un accueil chaleureux. Lukaku a eu beaucoup de succès là-bas, mais le feuilleton des transferts de cet été lui a fait des ravages. D’autant plus qu’on parlait aussi d’un flirt avec la Juventus.

Il a finalement déménagé à Rome, où il s'est à nouveau épanoui sous José Mourinho. Le PDG de l'Inter, Guiseppe Marotta, affirme désormais que son retour ne le dérange pas beaucoup. "Lukaku, c'est le passé. Personne à l'Inter ne pense plus à lui. Vraiment personne, à aucun niveau du club", a-t-il déclaré à La Gazzetta dello Sport.

"Un dossier comme celui de Lukaku, il faut en tenir compte. C'est ainsi que fonctionne le monde du football. Ce n'est pas la première fois qu'un joueur indique qu'il veut rester à l'Inter, mais pense finalement le contraire."