L'Union, privée de cadres contre Eupen, enrage sur... le calendrier !

L'Union SG jouera demain son match à domicile contre Eupen. Rien de spécial, mais il est désormais clair qu'ils ne pourront pas utiliser quelques internationaux. Et cela les rend inquiets et en colère contre le créateur du calendrier.

La trêve internationale est le moment pour de nombreuses équipes de peaufiner les choses et de donner du repos à certains joueurs. Ils l'ont également fait à l'Union, mais ils ont été privés de sept joueurs pendant la trêve, dont cinq titulaires. La plupart d'entre eux devaient encore jouer ce mardi.

Rodriguez et Machida, entre autres, sont revenus avec un sérieux décalage horaire. En Colombie et au Japon, il y a un décalage horaire de sept heures par rapport à notre pays. Lapoussin a dû passer dix heures dans l'avion en provenance de Madagascar. Et Noah Sadiki a aussi passé dix heures dans l'avion en provenance du Congo.

Ils auraient pu profiter d’un jour de repos supplémentaire, mais le créateur du calendrier n’avait que peu d’autres options. Jouer dimanche n'était pas possible, car un autre match européen est prévu jeudi contre le LASK Linz. Et samedi, le RSCA Futures jouera au Lotto Park contre les espoirs du Standard. Puisque les deux stades se trouvent dans la même zone de police, l'Union se retrouve obligée de jouer le vendredi.

Selon les informations de Het Nieuwsblad, les Unionistes seraient en colère contre la conception de ce calendrier. Mais personne ne peut plus rien y faire...