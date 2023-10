L'offre d'emploi surréaliste de Burnley qui propose aux supporters de travailler pour le club

Travailler pour un club de football professionnel vous a toujours fait rêver ? Il est peut-être temps de monnayer vos talents en signant à Burnley.

Devenir salarié du club au même titre que Vincent Kompany et son groupe de joueurs : c'est ni plus ni moins ce que propose Burnley à ses supporters dans sa dernière offre d'emploi parue sur son site internet.

Le poste ciblé ? Celui de batteur. Les Clarets sont à la recherche de quelqu'un pour mettre le feu au stade. L'annonce, très sérieuse et proposant un salaire compétitif, précise : " Le candidat idéal est sociable et a de l'expérience en matière de tambours ou d'instruments de percussion. Vous devrez également faire preuve de flexibilité et être capable de travailler le soir et le week-end".

En plus du salaire, le nouvel employé bénéficiera de divers avantages allant de réductions au fanshop jusqu'à la place de parking personnalisée et à 30 jours de vacances. Après six mois de fonction, l'heureux élu aura également droit à deux places pour assister aux matchs.