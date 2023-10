Après l'Union et Charleroi, le RWDM craque encore en fin de match

Le RWDM a une nouvelle fois laissé échapper la victoire dans les derniers instants. Cette fois, le bourreau du temps additionnel se nomme Westerlo.

Avec des "si" et un peu plus de réalisme dans le money time, le RWDM présenterait un bilan presque parfait ces dernières semaines. Mais outre le partage contre La Gantoise, les Molenbeekois ont vu un partage contre l'Union Saint-Gilloise se transformer en défaite et sont repartis de Charleroi sans le moindre point alors qu'ils menaient encore à la 90e minute.

Ce samedi, ils ont encore gaspillé contre Westerlo. Florent Da Silva s'était chargé d'ouvrir le score peu après l'heure de jeu mais Westerlo a fini par voir ses assauts récompensés par l'égalisation de Griffin Yow à la 90+4e.

Avec cette nouvelle désillusion en fin de match, le RWDM fait du surplace à la dixième place du classement et une série d'une victoire sur les neufs derniers matchs. Rien d'alarmant vu les circonstances mais ces fins de matchs cochonnées commencent tout de même à faire tache.