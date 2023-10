"Un ailier exceptionnel": les nouvelles louanges de Pep Guardiola à Jérémy Doku

Sur sa lancée! Après une sortie de haute volée avec les Diables en Autriche, Jérémy Doku a enchaîné avec Manchester City contre Brighton.

De retour dans le onze de base de Manchester City, Jérémy Doku a été l'un des hommes clé de la victoire des Sky Blues contre Brighton, samedi après-midi, en Premier League (2-1).

Avec un assist sur le but d'ouverture de Julian Alvarez et une prestation de haute volée, le jeune Belge a, à nouveau, épaté les observateurs. Dont Pep Guardiola. "Jérémy est un ailier exceptionnel", a savouré le coach de City en conférence de presse d'après-match.

lLe technicien espagnol prédit d'ailleurs un grand avenir à son protégé belge. "Il est très intelligent défensivement et il a ces qualités pour faire la différence. Contre Brighton encore, il est à la base du premier but et de nombreuses autres occasions. C'est le début d'une longue aventure pour lui, ici, à City."