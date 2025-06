🎥 Pas dans son style habituel...mais pas moins beau pour autant : Jérémy Doku buteur avec City !

Manchester City l'a emporté 2-0 contre le Wydad Casablanca. Jérémy Doku a fait parler la poudre en première mi-temps.

Il va falloir s'y faire, Jérémy Doku est désormais le seul Belge sur la feuille de match de Manchester City. Orphelin de Kevin De Bruyne, il n'en était pas moins titulaire pour l'entrée en lice de l'équipe à la Coupe du Monde des clubs contre le Wydad Casablanca.

Apparu très en forme avec les Diables Rouges, il a prouvé que la fin de saison ne rimait pas forcément avec démotivation. Doku est une nouvelle fois apparu très en jambes en ce début de soirée.

City commence bien son tournoi

Après l'ouverture du score très précoce de Phil Foden, c'est en effet lui qui s'est chargé du 2-0 quelques instants à la mi-temps. Une fois n'est pas coutume, l'ancien Anderlechtois a fait la différence sur corner.

Profitant d'un bon ballon de Foden au second poteau, il s'est montré plus prompt que la défense marocaine pour joliment reprendre le ballon et ainsi faire le break.

De quoi porter Manchester City vers la victoire Malgré l'expulsion de Rico Lewis en fin de match, les Skyblues s'imposent 2-0. Lors de leurs deux prochains matchs de phase de groupe, les troupes de Pep Guardiola croiseront le fer avec Al Ain et la Juventus.