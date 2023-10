"Son cas me fait peur" : la nouvelle punchline de José Mourinho sur le retour de Romelu Lukaku à l'Inter

Samedi, Romelu Lukaku s'apprête à vivre un match chahuté sur la pelouse de l'Inter Milan. Les conditions propices pour une nouvelle tirade de José Mourinho.

50 000 sifflets distribués aux supporters : l'Inter Milan a mis les petits plats dans les grands pour le retour de Romelu Lukaku au Giuseppe Meazza après la saga de cet été. En tant qu'ancien coach interiste, José Mourinho sera également au centre de l'attention mais ne sera pas au stade suite à son carton rouge reçu face à Monza. Toute la lumière ira donc sur Big Rom.

En conférence de presse, le Special One a évoqué la situation à sa manière : "Je ne pensais pas qu'il était aussi important à Milan. Ce qu'il a fait là-bas, soit gagner un Scudetto et des coupes, 200 joueurs l'ont fait à l'Inter. C'est intéressant : Lukaku qui passe de l'Inter à la Roma pour aider son mister, c'est un drame. Mais Calhanoglu du Milan à l'Inter, c'est merveilleux. Et Cannavaro de l'Inter à la Juve no problem, Vieri de l'Inter à Milan no problem".

Avant de poursuivre : "Lukaku de l'Inter à la Roma est devenu un cas qui me fait peur. Je ne pensais pas qu'il était aussi important dans le cœur d'un club comme l'Inter, je suis surpris". Une tentative de désamorcer la situation qui risque bien de ne pas peser bien lourd au moment de monter sur la pelouse.