André Onana défend un coéquipier accusé... de racisme à son encontre

André Onana a été l'homme du match en Champions League pour Manchester United, repoussant un penalty dans les derniers instants du match face à Copenhague et préservant les 3 points de la victoire. Ses équipiers lui ont donc rendu hommage, et parmi eux, Alejandro Garnacho.

Problème : Garnacho a accompagné sa publication de plusieurs emojis de gorille, ce que certains ont perçu comme raciste envers son propre coéquipier. La publication a été supprimée, et la FA s'est rapidement emparée de l'affaire, car on ne rigole pas avec le racisme en Angleterre.

Mais André Onana lui-même a volé au secours de son équipier maladroit. "Les gens n'ont pas le droit de décider pour quoi je devrais être offensé. Je sais exactement ce que Alejandro Garnacho a voulu dire : la puissance et la force. Ca ne devrait pas aller plus loin", écrit le Camerounais. Affaire classée ... ?

People cannot choose what I should be offended by.



I know exactly what @agarnacho7 meant: power & strength.



This matter should go no further.



AO24 pic.twitter.com/RDzhwLI3BX