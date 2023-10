🎥 Le geste rare de Will Still après sa carte rouge "débile"

Reims l'a emporté au bout du suspense face à Lorient. Un match tendu, notamment pour Will Still, expulsé en tribunes.

Face à Lorient, Reims (qui enregistrait les retours de Teddy Teuma et Maxime Busi) a dû faire preuve de patience. Une patience que n’a pas eu Will Still, expulsé après deux prises de bec coup sur coup avec l’arbitre suite à des pertes de temps adverses.

En fin de match, l’entraîneur belge a fait son mea culpa : “J’ai déconné. Même quand j’étais comme ça, je prenais des rouges débiles. Parce que je vis le match et que je suis un peu bête. Je ne sais pas faire semblant. Le gardien qui prenait dix ans à dégager me rendait fou. Je n’aurais pas dû réagir comme cela mais ça fait partie du foot” a-t-il déclaré au micro de Prime Video.

Mais Still ne s’est pas excusé que dans les médias. Juste après la rencontre, on a ainsi pu le voir approcher l’équipe arbitral la main tendue, pour s’excuser. Un geste assez rare qui montre que même s’il peut parfois disjoncter, Will Still retrouve vite ses esprits et sa classe. Les mauvaises langues diront qu’il n’aurait sans doute pas agi de la sorte si Reims n’avait pas trouvé la faille dans les dix dernières minutes.