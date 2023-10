Un nouveau coach de Pro League bientôt menacé ?

Rien ne va plus pour Jonas De Roeck à Westerlo. Menant au score face à l'Union, le club campinois s'est finalement incliné 1-3 et s'enfonce dans les profondeurs du classement.

7 points en 12 rencontres de Pro League, une seule victoire, 4 nuls et 7 défaites. La situation de Westerlo est préoccupante. Bonne surprise de la saison dernière, Westerlo est actuellement lanterne rouge et doit au plus vite relever la tête.

Si le coach Jonas De Roeck reste actuellement en poste et semble recevoir la confiance de la direction, les prochaines semaines risquent d'être décisives pour lui et son avenir à la tête du club campinois.

"En première mi-temps, nous avons pratiqué un bon football et contrôlé le match. Nous avons ensuite pris l'avantage grâce à un joli but. L'histoire de notre saison, c'est que nous nous tirons une balle dans le pied. L'Union marque sur un corner donné inutilement et après une perte de balle inutile. On ne peut tout simplement pas leur donner cela", a déclaré De Roeck à Sporza après la défaite 1-3 ce dimanche contre l'USG.