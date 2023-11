Un nouveau rôle d'ambassadeur pour Radja Nainggolan...avant un dernier challenge improbable ?

Radja Nainggolan est toujours sans club. Mais ses prochains jours risquent d'être bien occupés.

Voilà plus de six mois que Radja Nainggolan n'a plus disputé un match officiel. C'était avec la Spal. En raison de la descente du club en Serie C, le Ninja a rompu son contrat et cherche un nouveau challenge.

Ces prochains jours, il mettra le cap sur l'Indonésie, le pays dont sa famille est originaire : l'ancien Diable Rouge est en effet l'ambassadeur de la Coupe du Monde U17 qui se déroule sur place du 10 novembre au 2 décembre.

Mais ce n'est pas tout : selon plusieurs médias locaux, Nainggolan pourrait également reprendre du service dans le championnat indonésien. Le FC Borneo, Persib Bandung, le FC Bhayangkara et Bali United sont les quatre noms qui reviennent. Radja Nainggolan avait déjà été lié à plusieurs pistes exotiques comme Vasco de Gama ou La Fiorita, sans que cela ne se concrétise.