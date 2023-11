Anderlecht dit au revoir à une vraie légende après 17 ans de service

Alors que l'organigramme de Neerpede a été totalement remanié, Anderlecht a fait en parallèle ses adieux à une vraie légende. Jean Kindermans quitte ses fonctions.

Jean Kindermans et le Sporting d'Anderlecht, c'est donc terminé. C'était déjà annoncé, mais l'officialisation a été faite ce vendredi à la suite d'une surprenante annonce : celle du retour de Peter Verbeke, entre autres, au sein de l'organigramme de Neerpede. Verbeke intègre la nouvelle équipe qui prendra en charge le centre de formation du RSCA, sous la direction de Hank Mariman.

L'homme derrière Lukaku, Tielemans, Praet...

Kindermans travaillait à Anderlecht depuis 17 ans. Il est à l'origine de la découverte et de l'arrivée en équipe A de nombreux grands talents ayant émaillé l'histoire récente du club : Romelu Lukaku, Dennis Praet ou encore Youri Tielemans font partie de ses pupilles. Ses méthodes, cependant, commençaient selon l'actuel management anderlechtois à avoir fait leur temps, et la modernisation de Neerpede était nécessaire tant en termes d'infrastructures que d'encadrement.

Jean Kindermans fait ses adieux au RSC Anderlecht après 17 saisons de service. Sporting dankt Jean voor zijn jarenlange toewijding. Lees meer op https://t.co/xTDVi2MibY. 🟣⚪ pic.twitter.com/Tqty4saMYc — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) November 10, 2023

"Le Royal Sporting Club Anderlecht tient à remercier Jean Kindermans pour ses années de bons et loyaux services, son grand dévouement et son professionnalisme", déclare le RSC Anderlecht dans un communiqué publié sur son site officiel, et qui revient longuement sur la longue carrière de Kindermans au sein du club.