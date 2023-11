Enfin les grands débuts de Roméo Lavia avec Chelsea ?

Roméo Lavia est écarté des terrains depuis son arrivée à Chelsea en raison d'une blessure à la cheville mais cela pourrait être du passé très bientôt.

En effet, Mauricio Pochettino a donné des bonnes nouvelles concernant le Diable Rouge : son retour serait proche !

"Roméo Lavia est très proche d'un retour après s'être entraîné aujourd'hui. Avec de la chance, il sera impliqué avec l'équipe la semaine prochaine et nous estimerons par la suite quand il est pourra aider l'équipe", a commenté l'Argentin.

Transféré pour 60 millions d'euros cet été de Southampton, Lavia n'a toujours pas disputé la moindre minute pour les Blues.

