🎥 A défaut de Nicolas Raskin, Philippe Clement peut compter sur Cyriel Dessers

Nouvelle victoire pour Philippe Clement Ă la tĂȘte des Glasgow Rangers. Il a notamment pu compter sur un but de Cyriel Dessers pour dĂ©bloquer la rencontre face Ă Livingston.

Depuis son arrivée sur le banc des Rangers à la mi-octobre, Philippe Clement enchaîne la victoire. Voici la quatrième consécutive en championnat décrochée cette après-midi sur le terrain de Livingston (0-2).

Pas de trace de Nicolas Raskin dans le groupe, le Belge est toujours sur la touche suite à une blessure encourue il y a deux semaines. Par contre, Cyriel Dessers était de la partie et a vu son nom affiché au tableau du marquoir.

Lancé en profondeur à la 25e minute de jeu, l'ancien de Genk a ouvert le score avec beaucoup de sang-froid face au gardien malgré le retour d'un défenseur. Un but qui fait oublier le penalty manqué par James Tavernier, pourtant spécialiste du genre, quelques instants auparavant. Les Rangers se sont finalement imposés 0-2 et reviennent à huit points du Celtic (qui compte un match de plus).