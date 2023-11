Vincent Kompany couvre d'éloges le Diable en forme du moment

Burnley et Vincent Kompany ont encore connu la défaite à Arsenal. Mais cela n'empêche pas Vince the Prince de rester beau joueur.

Match après match, Burnley s’enlise en bas de classement avec 4 petits points récoltés et une septième défaite de rang sur la pelouse d’Arsenal. Mais face aux Gunners, les hommes de Vincent Kompany n’ont pas démérité, tenant le partage près d’une heure. L’entraîneur des Clarets était donc moins tendu que ces dernières semaines.

Après le match, il fait l’éloge de Leandro Trossard, auteur d’un but et d’un assist : "Il n’aurait pas dû marquer aujourd’hui", rigole-t-il au micro de Play Sports avant d’enchaîner : "Leandro revient vraiment bien. Je connais ses qualités pour l’avoir côtoyé en équipe nationale pendant un certain temps”.

Kompany est aux premières loges pour s’apercevoir du statut acquis par le joueur belge en Angleterre : "Je vois son développement. Je vois ce qu’il signifie maintenant pour l’un des plus grands clubs d’Angleterre. En tant que Belge, je suis heureux de ses progrès. C’est juste agréable de le voir jouer au football”. Après des moments compliqués avec Mikel Arteta, Leandro Trossard est de retour en force.