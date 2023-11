Nouveau chouchou en Belgique, mais aussi en Angleterre : "Il est explosif et excitant"

En quatorze matchs, Jérémy Doku a déjà conquis le cœur des supporters de Manchester City. Dans une interview accordée au Nieuwsblad, Kevin Parker, le secrétaire du club de supporters officiel des Cityzens, est revenu sur l'intégration fulgurante du Diable Rouge.

Quatre buts et six passes décisives en quatorze matchs disputés en quelques mois seulement, il est clair que ce n'est pas commun pour un jeune joueur de 21 ans qui débarque chez les champions d'Europe.

Mais Jérémy Doku n'est pas comme les autres et sa cote de popularité est déjà très élevée Outre-Manche. "Il est déjà bien plus populaire que Jack Grealish" révèle Kevin Parker, le secrétaire du club de supporters officiels de Manchester City. "Cela est dû à son style de jeu. Il est explosif et excitant. Il me rappelle Leroy Sané."

Bien qu'il soit déjà très apprécié, ce n'est pas encore son maillot qui s'arrache à la boutique du stade. "Rodri et Haaland sont les heureux élus. Rodri, c'est surtout grâce à son but en finale de Ligue des Champions. Mais les supporters, et en particulier les jeunes, ont beaucoup de sympathie envers Doku."

Dans l'histoire, les joueurs belges ont souvent très bien réussi à Manchester City. Doku deviendra-t-il encore plus grand que son coéquipier et l'une de ses idoles, Vincent Kompany ? "Je serais déjà content s'il atteint 70% du niveau de De Bruyne. Je ne veux pas lui mettre de pression. Quand il aura le soutien de Kevin sur le terrain, ça va lui permettre de faire encore plus de bruit."