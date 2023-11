Le CEO Pierre Locht revient sur la débâcle à l'Antwerp et analyse la première partie de saison du Standard

Le CEO du Standard a fait le point sur la situation du club après le premier tour. Le Bilan n'est pas à la hauteur des attentes, mais il est encore rattrapable.

Après un joli retour aux affaires et une série de sept matchs sans connaître la défaite, le Standard a sombré lors de ses dernières apparitions, surtout à Gand et à l'Antwerp. Les Rouches visaient les Play-Offs 1, mais semblent encore loin, les supporters se résignent et s'insurgent. L'heure pour le CEO du club, Pierre Locht, de prendre la parole dans une vidéo publiée sur les médias du Standard.

"Il y a un timing pour s'exprimer. Premièrement, au lendemain d'une défaite historiquement lourde comme il ne devrait jamais y en avoir au Standard. Deuxièmement, parce que nous sommes à la fin du premier tour. C'est le moment de faire le point sur nos résultats et sur nos ambitions futures."

Le majeur ancrage liégeois dans la direction du Standard est revenu sur la réaction du vestiaire après la débâcle au Bosuil, 6-0. "Le sentiment général était la colère. C'est la première chose de rassurant, de voir qu'elle vivait au sein des joueurs et du staff. Tout le monde partageait la même révolte par rapport à ce qui venait de se passer, cela ne peut jamais arriver."

© photonews

"Il faut être lucide par rapport à un match, qui est naufrage collectif. Il fallait regarder pour voir s'il y avait des signes de ce naufrage, ou si c'est juste arrivé une fois de manière isolée. Ces derniers jours, nous avons essayé de poser les bons constats pour amener les réactions et les solutions qui doivent être amenées pour ne plus jamais vivre cela."

Pierre Locht a aussi tiré le bilan de cette première partie de saison, qui n'est pas à la hauteur des attentes. "Le bilan à tirer est que l'on est à notre place, à savoir en dehors du top 6. C'était notre objectif en début de saison et ça l'est toujours. On ne mérite pas de l'être pour le moment, sur l'ensemble de la première partie de saison. Mais nous ne sommes pas loin, à moins de six points.

Il y a des matchs où on aurait pu prendre plus de points, d'autres où on ne méritait pas autant au niveau de notre jeu, mais on doit améliorer notre niveau de performance. On doit avoir une vision globale, le noyau a montré qu'il a les qualités pour faire quelque chose cette saison. Mais pour le moment, c'est insuffisant et on doit y remédier" a conclu le CEO du Standard.