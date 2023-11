Eden Hazard a refusé un dernier challenge surprenant : "Je n'avais pas besoin de cet argent"

Eden Hazard a annoncé sa retraite sportive il y a quelques semaines. Depuis, les acteurs du sport et du football multiplient les hommages et témoignages sur l'ancien capitaine des Diables Rouges.

Invité dans l'émission Five de Rio Ferdinand, c'est l'ancien joueur de Chelsea et coéquipier d'Eden Hazard, John Obi Mikel, qui y est allé de sa petite révélation.

Mikel explique qu'il a récemment échangé avec Eden Hazard, et qu'ils ont parlé de sa récente retraite de footballeur professionnel. "J'ai parlé avec lui l'autre jour et il m'a dit : 'Ce n'est pas comme si je n'avais pas essayé. Quand je suis allé à Madrid, je me suis dit que je devais essayer de faire des efforts. Mais j'ai eu des blessures, et mon corps n'a pas supporté'."

" 'Ensuite, je me suis dit que j'allais prendre ma retraite' ", continue Mikel. "Eden m'a dit : 'On m'a proposé d'aller en Arabie Saoudite, que dois-je faire ? J'ai beaucoup d'argent maintenant, je n'ai pas besoin de cet argent'."