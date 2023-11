Le Kaiser Romelu Lukaku, auteur d'un quadruplé en vingt minutes : " Je voulais devenir numéro 1 dans mon pays »

Pour la première fois de sa carrière, Romelu Lukaku a inscrit un quadruplé en équipe nationale. Quatre buts qui ont permis à la Belgique de facilement s'imposer contre l'Azerbaïdjan et d'assurer son statut de tête de série pour l'Euro 2024.

Grâce à sa victoire contre l’Azerbaïdjan, la Belgique a officiellement obtenu le statut de tête de série pour l’Euro 2024. Les Diables éviteront de grosses nations en poules, mais peuvent encore y rencontrer le Danemark, l’Italie ou les Pays-Bas.

« Le statut de tête de série était important. Pour moi, l’Euro est parfois plus difficile qu’une Coupe du Monde. On va surement jouer contre une grande nation, on doit être prêt » se réjouissait Romelu Lukaku après la rencontre.

Auteur d’un quadruplé entre la 17e et la 37e minute, l’attaquant de l’AS Rome s’est régalé en première période. Magnifiquement servi par ses coéquipiers, Lukaku est sorti à la pause, remplacé par un Lois Openda pas vraiment en réussite, une nouvelle fois en sélection.

« Jeremy a des qualités qui peuvent rendre beaucoup de plaisir. C’est la même chose pour Johan, Yannick et Dodi. On est bien servis au niveau des attaquants, c’est à nous de leur donner des indications pour recevoir les bons ballons. »

Six victoires et deux partages, voilà le bilan de la Belgique dans ce groupe de qualification. Si le match nul contre l’Autriche est regretté dans le vestiaire, celui contre la Suède est dû aux événements tragiques du mois dernier, à Bruxelles.

© photonews

« 20/24, ce n’est pas mal. Parfois, on pense encore au match nul contre l’Autriche, mais c’est le foot. Ce groupe a une envie, chaque joueur fait son transfert dans un grand championnat ou un grand club. C’est à eux de continuer comme ça, le futur peut être radieux. »

Capitaine, Lukaku est le patron sur le terrain. C’est lui qui a sommé le staff de relancer le bon hymne national après l’erreur du début de rencontre, avant de se précipiter sur Arthur Theate pour éviter de voir le Rennais prendre une seconde carte jaune évitable.

« J’ai souvent l’aide de Jan. Il y a des situations que je ne peux pas contrôler, je ne sais pas tout voir. Mais Arthur avait déjà une carte, je ne voulais pas qu’il touche à l’arbitre car il pouvait prendre une deuxième. J’ai dû être un petit peu sévère, mais je suis parfois obligé. »

Avec ces quatre buts, Romelu Lukaku est passé à la septième place des meilleurs buteurs de l’histoire en sélection (83 réalisations). Le Diable Rouge devance notamment Pelé et s’est placé à une longueur de la légende hongroise, Ferenc Puskas.

« Je suis réaliste, Pelé a trois Coupes du Monde et je n’en ai pas. Mon objectif était de devenir le numéro 1 dans mon pays, et j’ai foncé pour cela. Pour le reste, le collectif est le plus important » souriait Romelu Lukaku.