La statistique absurde d'Aster Vranckx avec les Diables Rouges

Aster Vranckx a proposé de belles choses lors du dernier rassemblement des Diables. Assez pour être remplaçant indiscutable ?

Aster Vranckx connaît probablement une saison bizarre : très peu utilisé à Wolfburg mais plutôt bien par Domenico Tedesco, difficile de se situer.

Pourtant, vu ses récentes prestations chez les Diables, il a probablement convaincu le sélectionneur qu'il avait sa place dans le groupe qui partira à l'Euro et qu'il était bien en concurrence avec Youri Tielemans et Roméo Lavia en back-up d'Amadou Onana.

Et ce n'est pas grâce à ses stats en club qu'il le ferait (en tout cas pour l'instant). En effet, 11 rencontres de Bundesliga plus tard du côté de Wolfsburg, Vranckx peut dire qu'il en a joué sept mais... il n'a été titulaire que lors des deux derniers matchs. Avant cela, il n'avait pas joué plus de 28 minutes dans une rencontre.

Des chiffres fous surtout quand ils sont pris au global puisqu'il a cumulé plus de minutes en équipe nationale qu'en clubs ! Il compte 725 minutes avec les Diables et les Diablotins contre... 614 en additionnant AC Milan et Wolfsburg (dont 260 cette saison chez les Loups).