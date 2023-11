🎥 Fin de match cauchemardesque pour Vincent Kompany et Burnley !

En manque de points, le promu et lanterne rouge Burnley était opposé à West Ham avec les trois points pour objectif. Et ils sont passés trÚs prÚs de la victoire.

Vincent Kompany et Burnley n'ont, à nouveau, pas réussi à remporterla mise. L'ancien Anderlechtois continue d'éprouver des difficultés depuis la promotion en Premier League.

Opposé à West Ham dans son antre, Burnley n'a pourtant pas démérité et a longtemps fait jeu égal avec les londoniens. Rodriguez ouvrait le score pour les locaux sur penalty, après validation de la VAR suite à un contact entre Kudus et Koleosho (49e).

Après ce but pourtant, West Ham mettait la pression et se lançait dans la course à l'égalisation. Trafford repoussait quelques bonnes occasions des visiteurs mais pliait dans les toutes dernières minutes devant Kudus, qui égalisait (86e) avant que Soucek n'offre même la victoire aux Hammers dans les arrêts de jeu.

Burnley, lanterne rouge, repart donc une fois de plus bredouille et enchaine une sixième défaite de suite en PL.