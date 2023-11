Le Grand Chelem de Justin Kluivert

À 24 ans à peine, Justin Kluivert est déjà entré dans le cercle très fermé des joueurs ayant marqué dans les cinq plus grands championnats européens.

Justin Kluivert n'a pas encore vraiment répondu aux attentes placées sur lui dans son pays, mais il s'est quand même offert un joli record de précocité ce week-end.

L'attaquant néerlandais a participé à la victoire de Bournemouth, samedi, en plantant le deuxième but des Cherries. C'était son tout premier but en Premier League et il est devenu le plus jeune joueur à avoir marqué dans les cinq grands championnats.

Avant ce but en Angleterre, le fils de Patrick Kluivert avait déjà marqué en Italie avec la Roma, en Allemagne avec Leizpig, en France avec Nice et en Espagne avec Valence. Le Néerlandais est le deuxième joueur à réussir cet exploit au 21e siècle après Stefan Jovetic qui avait inscrit des buts avec la Fiorentina, l'Inter, Monaco, le Hertha Berlin, Manchester City et Séville