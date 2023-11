Vincent Mannaert explique son départ en tant que CEO du Club de Bruges : "Une décision longuement réfléchie"

C'est l'annonce évènement de ce mardi soir dans le football belge : Vincent Mannaert, CEO du Club de Bruges depuis 12 ans, ne poursuivra pas ses fonctions.

Une page se tourne au Club de Bruges. Vincent Mannaert, qui est parvenu aux côtés de Bart Verhaeghe à ramener le Club de Bruges au sommet du football belge, ne poursuivra pas en tant que CEO.

Mannaert a réagi dans le communiqué officiel. "Les 12 dernières années ont été sans aucun doute les années les plus intenses de ma vie. Ce fut un honneur absolu, avec Bart, de diriger ce beau club, le Club, et de l'aider à retrouver son plein potentiel. J'ai vécu des moments inoubliables au cours de ces années, aux côtés de nombreux collègues, dont certains sont devenus de véritables amis. J'ai longuement réfléchi avant de prendre cette décision."

Mannaert restera cependant actif au sein du Club, en tant qu'actionnaire. "Je resterai impliqué auprès des Blauw en Zwart en tant qu'actionnaire, mais en tant que CEO, je passerai le flambeau. Le moment est venu de relever d'autres défis."

Bart Verhaeghe réagit au départ de Mannaert en tant que CEO du Club de Bruges

Bart Verhaeghe, le président, a également réagi. "J'ai travaillé intensivement avec Vincent pendant 12 ans, côte à côte. Je pense que nous pouvons dire à juste titre que nous avons redonné au Club de Bruges la place qu'il mérite. Je suis extrêmement reconnaissant envers Vincent pour ce qu'il a signifié pour le Club et je suis fier de pouvoir l'appeler mon ami."

"Je suis heureux qu'il reste impliqué auprès du Club en tant qu'actionnaire. Cette organisation est désormais suffisamment forte pour ne plus dépendre des individus. Nous comptons sur de nombreux employés talentueux, compétents et très motivés à tous les niveaux. Je prends maintenant le temps, avec mon conseil d'administration, de trouver un successeur approprié afin que le Club puisse continuer à grandir et à réussir."