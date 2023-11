"Trop gentils" : l'Antwerp a encore du boulot avant d'atteindre le niveau de la Ligue des Champions

L'Antwerp s'est de nouveau incliné en Ligue des Champions, face au Shakhtar Donestk. Avec 0 points sur 15, les Anversois sont définitivement éliminés de toute compétition européenne cette saison.

"Je pense que c'est très dur", déclarait Michel-Ange Balikwisha au micro de RTL après cette nouvelle désillusion. "Aujourd'hui on perd 1-0, encore une fois sur une phase arrêtée, je ne comprends pas mais c'est comme ça."

"On a peut-être été trop gentils", a continué Balikwisha. "(Le joueur du Shakhtar) est passé facilement, il a mis la tête et après on doit encore courir derrière le score. En Champions League, ce n'est pas comme en championnat, il ne faut pas être gentil parce qu'après, le résultat, c'est qu'on perd encore une fois."

Le Great Old est pourtant parvenu à se créer des opportunités. "On s'est créé beaucoup d'occasions. L'équipe m'a suivi, on a essayé de pousser jusqu'à la fin, mais malheureusement on a pas su mettre ce but", regrettait Balikwisha.