🎥 "Ca me casse les cou*lles, ca me rend fou" : la grosse colère de Will Still après la défaite de Reims

Il y a des défaites qui font plus mal que d'autres. Celle de Reims à Nice en fait partie.

Après les défaites contre Monaco et le PSG, Will Still avait à chaque fois fait bonne figure en après-match, tant Reims avait rivalisé. Cette après-midi ,à Nice, son équipe a à nouveau rivalisé mais s'incline 2-1 dans les dernières minutes.

Il était cette fois beaucoup moins satisfait : "Ca me casse les cou*illes, c'est vulgaire, je m'excuse, ça me rend fou. Dans l'ensemble, le match était d'un ennui mortel jusqu'au but. C'était un combat tactique qui n'en était pas vraiment un, trop de déchets de notre côté pour rendre le match intéressant" analyse-t-il pour Prime Vidéo.

Reims reste coincé à la septième place de Ligue 1, tandis que Nice conforte sa position de dauphin du PSG, à quatre points du leader parisien.