🎥 "J'ai juste envie de te frapper" : le moment sous haute tension de Will Still après le but encaissé par Reims

Reims s'est incliné de justesse à Nice (2-1). Un match particulièrement frustrant pour Will Still.

On avait quitté Will Still particulièrement frustré en interview après la défaite de Reims sur la pelouse de Nice. Mais durant la rencontre, le technicien belge a également laissé parler sa colère.

L'ancien entraîneur du Beerschot a dû être calmé en bord terrain après que le coach adverse soit venu fêter le but de Nice un peu trop près du banc rémois : "Ca fait partie du jeu mais ne viens pas me narguer quand tu marques un but, parce que j'ai juste envie de te frapper, sans viser quelqu'un en particulier. Quand on marque, je célèbre de l'autre côté du banc, il y a déjà assez d'émotions comme ça".

La sensation noire-jaune-rouge de l'Hexagone a toutefois tenu à calmer le jeu aussitôt : "C'est un détail, il fait un boulot remarquable, chapeau à lui" a-t-il conclu au micro de Prime Vidéo. Deuxième de Ligue 1, l'OGC Nice de Francesco Farioli, est à quatre points du PSG.