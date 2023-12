Johan Bakayoko a mis l'Angleterre à ses pieds : "Le fait qu'il n'ait que vingt ans est presque effrayant"

Ce mardi soir, le PSV et Arsenal se sont neutralisés dans la dernière rencontre de poule de Ligue des Champions. La presse anglaise est tombée sous le charme de Johan Bakayoko.

Dernière rencontre de Ligue des Champions ce mardi soir, et partage anecdotique entre le PSV Eindhoven et Arsenal (1-1). Si les deux équipes étaient déjà qualifiées pour les 1/8es de finale, Eddie Nketiah a ouvert la marque pour les Gunners avant qu'un certain Yorbe Vertessen ne remette les Néerlandais dans le match.

"Le PSV a joué avec liberté et confiance contre un Arsenal décousu et a pris un point mérité" a conclu la BBC depuis le stade Philips d'Eindhoven. La presse anglaise est tombée sous le charme du leader du championnat des Pays-Bas, ainsi que de son homme le plus en vue : Johan Bakayoko

"Un jeune homme de vingt ans promis à quelque chose de grand", voilà comment le Diable Rouge est décrit dans The Guardian. Même son de cloche dans The Sun. "Bakayoko, cible de Tottenham et Brentford l'été dernier, a dirigé le spectacle. Le fait qu'il n'ait que vingt ans est presque effrayant."

Selon Eurosport, Johan Bakayoko est l'homme du match, avec une note de 9/10. "Il a démontré pourquoi tant de clubs sont intéressés. Il a terrorisé Jakub Kiwior, le seul joueur d'Arsenal vraiment en difficulté." Sky Sports a aussi attribué sa note la plus importante au "talent passionnant" qu'est Johan Bakayoko. La presse anglaise est déjà à ses pieds.