Rocourt, forteresse indomptable du RFC Liège : les clés du succès Sang & Marine

S'il compte un match de plus dans ses bases que Deinze, le RFC Liège est l'équipe qui a empoché le plus de points à domicile en Challenger Pro League. Dans le monde professionnel comme en Nationale 1, le stade de Rocourt est une forteresse.

L'année de la remontée devait être celle de la stabilité pour le RFC Liège, qui veut simplement assurer son maintien le plus rapidement possible pour son retour dans le monde professionnel.

À mi-parcours, les joueurs de Gaëtan Englebert font bien mieux que ça. Ils pointent à la sixième place de cette Challenger Pro League, portés par un stade de Rocourt qui jouent autant son rôle de forteresse indomptable que lors des précédentes saisons en Nationale 1.

Gagner à Rocourt est un exploit

Non, le RFC Liège n'est pas l'équipe qui compte le moins de défaites à la maison. Trois en championnat, c'est plus que Deinze (1), Lommel (2), Dender (2) et Beveren (2). Mais grâce à ses cinq succès en huit matches à domicile, le matricule 4 est celui qui a pris le plus de points dans ses bases depuis le début de saison.

15/24, c'est un de plus que Deinze, qui compte cependant un match de moins à domicile (14/21). De manière assez remarquable, le SL16 FC, qui lutte avec la zone de relégation et qui vient juste d'en sortir, est 4e du classement des meilleures équipes à domicile (12/24).

Adriano Bertaccini affole la rue de la Tonne

Juste derrière Jérémy Perbet au classement des buteurs de Nationale 1 la saison dernière, Adriano Bertaccini avait la lourde tâche de remplacer le Français à la pointe de l'attaque Liégeoise. Le moins que l'on puisse écrire, c'est que cela se passe plutôt bien.

L'avant-centre (23 ans) est tout simplement le meilleur buteur du championnat, avec 11 réalisations en 14 matchs. Bertaccini est le symbole d'un RFC Liège qui tourne bien à domicile, puisque l'ancien international belge U19 a inscrit 7 de ses 11 buts à Rocourt, dont deux doublés contre le Club NXT et le RFC Seraing.

Le retour des clean-sheets comme cadeau de Noël ?

Ce point demeure l'un des problèmes du RFC Liège. Kévin Debaty, parfois pas aidé par les joueurs devant lui, ne compte que trois clean-sheets. Le gardien Sang & Marine en a réalisé un contre les Francs-Borains dimanche dernier, son premier depuis... le 07/10 et la victoire au Patro Eisden (0-2).

Parmi les moins bonnes défenses de cette Challenger Pro League, le RFC Liège sait sur quoi progresser à l'aube de 2024. Le maintien n'est techniquement pas encore assuré, mais il est pratiquement dans la poche, avec une avance de 10 points sur le RFC Seraing, premier relégable.

Place à une deuxième partie de saison plus décontractée pour Gaëtan Englebert et ses hommes, avec peut-être une belle surprise. Une place dans les Play-Offs de... promotion. Une cerise sur le gâteau qui n'est clairement pas encore dans les esprits Liégeois. La première étape est le maintien et connaissant Gaëtan Englebert ainsi qu'Eric Deflandre, ils ne permettront pas la moindre baisse de régime d'ici là.