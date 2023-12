Kevin De Bruyne...encore meilleur après sa blessure ? Il met la barre très haut

Kevin De Bruyne trouve le temps long à l'infirmerie de Manchester City. Mais il n'a pas perdu son ambition, que du contraire.

Sur la touche depuis la première journée de Premier League, Kevin De Bruyne prend son mal en patience avec Manchester City. Le Diable Rouge attend avec impatience le jour où il pourra refouler les terrains : "Je suis certain que je me sentirai bien. J’espère simplement continuer à jouer du bon football et c’est déjà bien" déclare-t-il au Manchester Evening News.

Mais Kevin De Bruyne ne serait pas Kevin De Bruyne sans cette ambition qui l'a mené tout en haut. Il attend donc beaucoup de ce retour : "Je veux être le meilleur. Cela ne change pas. Je veux être dans la meilleure équipe et je veux être le meilleur joueur du monde. Cette motivation m'habite encore cette motivation tous les jours".

Pour cela, KDB s'est donné les moyens d'encore progresser : "Même après quatre mois d’absence, j’ai essayé de trouver des moyens de me transformer en tant que joueur afin de pouvoir continuer à faire ce que je faisais avant". Les estimations les plus optimistes prévoient un retour pour la mi-janvier.