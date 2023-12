Un arbitre a provoqué Will Still lors de la défaite de Reims !

Le Stade de Reims s'est incliné à Lens, au terme d'une semaine délicate pour Will Still. L'entraîneur belge a été cité en Angleterre... et même l'arbitre de la rencontre l'a taquiné à ce sujet !

Will Still a eu quelques échanges peu amènes avec l'arbitre lors de la défaite du Stade de Reims au Racing Lens. Le Belge n'a pas apprécié l'arbitrage de François Letexier, et celui-ci lui a envoyé une petite pique au sujet de son avenir. "Quand je me suis plaint de l'arbitrage, l'arbitre m'a dit quelque chose du genre : "Ca ira mieux en Angleterre". J'ai trouvé ça drôle ou pas drôle du tout, c'est selon. Ca n'est pas très approprié, c'est inintéressant", a déclaré Still dans des propos relayés par Foot Mercato.

"Non, ce ne sera pas du tout mon dernier match à l'extérieur avec Reims. Sauf si le club me vire demain (...) Je suis et serai encore l'entraîneur de Reims pour de longs mois, et je l'espère, années. Je ne vais pas m'arrêter parce que vous m'envoyez quelque part", lance ensuite Will Still. "J'espère que notre match de ce soir a mis fin à vos histoires".