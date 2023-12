Thibaut Courtois ne charge pas uniquement Tedesco : il vise ouvertement certains Diables

L'interview de Thibaut Courtois n'en finit plus de faire parler. Le gardien y décrit son malaise vis-à-vis du sélectionneur mais aussi par rapport à certains joueurs.

Dans son interview accordée à Sporza, Thibaut Courtois a confirmé qu'il ne participerait pas à l'Euro. Blessé au genou gauche mais aussi dans son amour propre, Courtois a donné sa version des faits dans le conflit qui l'oppose à Domenico Tedesco dans l'affaire du brassard.

Mais il a également tenu à s'exprimer sur la polémique envers les Diables de Leicester (selon plusieurs médias, Courtois aurait dit qu'il ne voulait pas jouer avec des relégables, comme les joueurs de Leicester) : "Je n'ai JAMAIS dit que ces joueurs n'étaient pas à la hauteur. Je connais depuis longtemps des joueurs comme Castagne, Tielemans et Praet, ils ont même participé à la Coupe du monde en Russie".

Courtois et le mentalité de gagneur...jusqu'au bout

Un épisode qui a accru sa méfiance envers le noyau : "Je suis convaincu que certains joueurs ont également transmis des informations aux médias. Cela a renforcé ce que je ressentais et ce que peu d'autres savaient".

Thibaut Courtois reconnait cependant qu'il craignait que la relégation des Foxes ait un impact sur le groupe : "La seule chose - et je n'ai pas peur de le dire - c'est que si vous prenez du retard dans un match contre l'Autriche et que vous avez dans l'équipe des joueurs relégués qui ont perdu plus de matches qu'ils n'en ont gagnés... Alors il devient difficile de renverser la situation".

Le portier du Real a lui-même vécu cette situation : " Les gars qui étaient dans une position négative pourraient être plus enclins à abandonner". Et puis je ne déprécie pas du tout ceux qui jouaient à Leicester. C'est ce qui se passe dans le football. Même pour les gardiens de but. Lors de ma première saison au Real Madrid, j'ai pris beaucoup de buts et c'était plus difficile de faire des arrêts décisifs."