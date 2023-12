Un géant européen suivrait Amadou Onana !

Amadou Onana veut passer un palier, lui qui était déjà suivi par des grands clubs anglais l'été dernier. C'est cette fois un géant espagnol qui est cité !

Alors que le football anglais semble taillé pour Amadou Onana, pourrait-on le voir quitter la Premier League pour... la Liga ? Cela semble peu crédible, mais Foot Mercato affirme ce mercredi que le Diable Rouge intéresserait un grand club espagnol. Il s'agit de rien moins que le FC Barcelone !

Selon le média français, les représentants du joueur auraient rencontré les dirigeants du Barça. Le club catalan serait très intéressé par le milieu de terrain d'Everton, titulaire incontournable et déjà cité à Chelsea plus tôt cette année. Buteur lors du dernier match des Toffees face à Burnley, Onana a disputé 16 matchs cette saison et a vu sa valeur marchande monter jusqu'à 50 millions d'euros.

Le Barça n'est pas le seul club à suivre le Diable Rouge de 22 ans : Manchester United serait aussi sur le coup. Ce ne serait cependant pas pour cet hiver mais bien pour l'été prochain qu'un transfert serait envisagé.