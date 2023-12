🎥 Les plans de Thomas Meunier pour le mercato hivernal

Sevré de temps de jeu durant la première partie de la saison, Thomas Meunier va-t-il quitter Dortmund cet hiver? C'est une option, mais ce n'est pas la première idée de l'ancien Brugeois.

Il n'avait plus été titulaire avec le Borussia durant plus d'un an, il vient d'enchaîner trois rencontres consécutives en tant que titulaire en Bundesliga.

Suffisant pour redonner confiance à Thomas Meunier, qui en avait besoin. "Ces trois matchs m'ont permis de me prouver que je savais encore taper dans un ballon, que j'étais au niveau et ils m'ont permis aussi de me montrer aux yeux du monde", reconnaît le latéral droit dans un entretien accordé à la RTBF.

"Le plan A, c'est rester à Dortmund"

Mais est-ce que cela suffit pour donner envie à Meunier de rester à Dortmund, où son contrat expire en fin de saison? "C'est une discussion qu'on va devoir avoir avec la direction", répond-il. "Est-ce que le club compte sur moi pour 2024? Est-ce qu'il faut que je cherche une autre option? Ce sont des choses qu'il va falloir éclaircir."

L'ancien Brugeois ne veut en tout cas écarter aucune option. "Revenir en Belgique? Pourquoi pas? Mon premier but, c'est de jouer au football", insiste-t-il. "Le plan A, c'est rester à Dortmund pour jouer. Le plan B, c'est de trouver une solution ailleurs. Je n'ai pas énormément d'options. C'est soit je reste et je joue, soit je pars. Ce sera une belle discussion à avoir avec la direction."