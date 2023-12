Mauvaise nouvelle pour l'avenir de Thomas Meunier à Dortmund ?

Thomas Meunier (32 ans) veut relancer sa carrière. Le latéral belge ne joue vraiment pas beaucoup au Borussia Dortmund. Le BVB aurait d'ailleurs pris une décision qui pourrait avoir une influence sur ses plans cet hiver.

La crise couve au Borussia Dortmund. Le coach Edin Terzic ne fait pas l'unanimité au sein du vestiaire. Récemment, il se serait mis à dos son capitaine et joueur emblématique du club, Marco Reus.

Un climat de tension auquel la direction de Dortmund veut vite remédier. Bild explique que le board du club allemand s'est réuni dernièrement. La décision aurait de maintenir Edin Terzic à son poste.

Voilà qui pourrait influencer sur la décision de Thomas Meunier. Longtemps blessé, le Belge n'avait pas été mis sur la liste pour la phase de groupes de la Ligue des Champions par Terzic ensuite. Meunier compte s'imposer à Dortmund et honorer son contrat jusqu'au bout - la fin de cette saison.

Thomas Meunier va-t-il rester à Dortmund ?

Il n'est plus rentré dans les plans de Terzic depuis très longtemps - malgré ses 3 titularisations d'affilée récemment. Le maintien de Terzic pourrait le motiver à se chercher une porte de sortie cet hiver.

"Le plan A c’est de jouer à Dortmund. Le B est de trouver une solution ailleurs. Comme il ne me reste que six mois de contrat, le club se rend bien compte que cela sera difficile de faire de l’argent en me vendant. Je n’ai pas énormément d’options. Je reste et je joue ou je pars", avait déclaré Meunier à la RTBF.