Le Brésil menacé de suspension par la FIFA !

La FIFA a lancé un ultimatum à la fédération brésilienne de football, menaçant de suspendre ses clubs et ses équipes nationales de toute participation aux compétitions internationales. En cause, des élections anticipées pour élire un nouveau président.

Le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, a été démis de ses fonctions par la justice brésilienne, après une enquête concernant les élections de l'année passée. Une décision qui ne plaît pas à la FIFA : celle-ci voit d'un mauvais oeil l'ingérence de l'état au sein des instances dirigeantes du football brésilien. La FIFA et la CONMEBOL veulent donc statuer sur le dossier et vont mettre en place une commission indépendante, qui doit commencer son travail le 8 janvier prochain.

Problème : la justice brésilienne enjoint la CBF à organiser des élections pour décider du successeur de Rodrigues dans les semaines à venir. Et si elle s'obstine, la FIFA, dans un courrier envoyé le 24 décembre dernier, est claire : la CBF s'expose à une suspension généralisée de toutes les compétitions internationales, pour les clubs brésiliens ainsi que les sélections nationales.

L’interim assuré par José Perdiz, président du plus haut tribunal sportif brésilien, est également reconnu invalide par la FIFA. Ednaldo Rodrigues était président de la CBF depuis l'année passée et son mandat courait jusqu'en 2026 ; il était devenu le premier président noir de l'histoire de la fédération brésilienne. Celle-ci n'en est pas à son premier scandale : le précédent président, Rogerio Caboclo, avait été suspendu pour une affaire de harcèlement sexuel. Ricardo Teixeira, José Maria Marin et Marco Polo del Nero, anciens présidents, ont quant à eux été condamnés pour corruption.