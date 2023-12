Un Maroc saveur Jupiler Pro League pour la CAN

Le Maroc a dévoilé sa sélection pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui commence début janvier. Plusieurs têtes connues sont de la partie.

Le 13 janvier prochain, la Coupe d'Afrique des Nations débutera en Côte d'Ivoire. Les sélections des nations participantes sont révélées au compte-gouttes, et c'est désormais au tour du pays le mieux classé du continent africain au ranking FIFA de dévoiler les 23 noms qui participeront à la compétition. Le Maroc de Walid Regragui fera partie des grands favoris à la victoire finale.

Tarik Tissoudali (La Gantoise), sans surprise, est bien présent, ainsi que Bilal El Khannouss (Racing Genk). L'ancien du Standard Selim Amallah est également repris, tout comme le Belgo-Marocain Oussama El Azzouzi. Pas trace, cependant, d'Ismaël Kandouss, défenseur de La Gantoise.

Le Maroc affrontera la Tanzanie, la Zambie et la République Démocratique du Congo dans le groupe F de la CAN. Les rencontres du Maroc et de la RDC seront à suivre sur le site de la RTBF.